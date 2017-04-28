كمال الخير طالب بإستفتاء الشعب اللبناني على قانون الانتخاب on April 28, 2017

طالب رئيس “المركز الوطني” في الشمال كمال الخير، في تصريح امام وفود زارته في دارته في المنية، بإجراءاستفتاء للشعب اللبناني على قانون الانتخاب لان الشعب مصدر السلطات”، معتبرا “أنه ازاء المعضلات الدستورية والازمات الوطنية الناجمة عن عدم اقرار قانون انتخابي جديد، وبفعل تعمد البعض هدر فترة الشهر التي أمنها فخامة رئيس الجمهورية، ولم يبق منها سوى 17 يوما، فإننا نخشى اذا استمر الوضع على ما هو عليه من اهمال وتضييع للوقت، أن يدخل البلد في نفق المجهول”.

من جهة أخرى، أشاد الخير “بانجازات وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس في اجراء مناقصة المنطقة الحرة في المطار التي امنت للخزينة اللبنانية مدخولا يبلغ مئة مليون دولار سنويا بعد ان كانت عشرين مليون في السنوات السابقة”.

وحيا “الابطال من الشباب الفلسطينيين الأسرى وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية والحرية والكرامة في فلسطين المحتلة في وجه العدو الصهيوني المحتل”.

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