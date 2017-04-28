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» فيصل كرامي: العصفورة لم تحدد لنا الفائزين بجوائز بواخر الكهرباء
فيصل كرامي: العصفورة لم تحدد لنا الفائزين بجوائز بواخر الكهرباء
on April 28, 2017
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غرد الوزير فيصل كرامي عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بالمناسبة، العصفورة الحلوة، لم تخبرنا من هم المحظوظون الذين فازوا بجوائز بواخر الكهرباء”.
غرد الوزير فيصل كرامي عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بالمناسبة، العصفورة الحلوة، لم تخبرنا من هم المحظوظون الذين فازوا بجوائز بواخر الكهرباء”.
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