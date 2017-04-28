فريدالخازن: توافر القرار والارادة السياسية كفيلان ببت قانون الانتخاب on April 28, 2017

رأى النائب فريد الخازن “أن طرح مجلس الشيوخ الذي يستند اليه مشروع قانون الرئيس نبيه بري ليس في محله”،واوضح ” إن الرئيس بري والقوى السياسية تدرك ذلك وإنشاء مجلس للشيوخ قد يحتاج وقتا بقدر قانون الانتخاب الذي لم يبصر النور بعد”.

وشدد في حديث لاذاعة” صوت لبنان – 93,3″ على أن توافر القرار والارادة السياسية كفيلان ببت مسألة قانون الانتخاب وليس مزيدا من الطروحات التي من شأنها أن تزيد الامور تعقيدا،فتعدد الطروحات الانتخابية فيه مؤشر سلبي على صعوبة التوصل الى قانون”.

وأكد الخازن “أن الفراغ ليس خيارا من دون أن يعطي اي تفاصيل عن الخطوات المنوي اتخاذها بعد الخامس عشر من ايار المقبل

رأى النائب فريد الخازن “أن طرح مجلس الشيوخ الذي يستند اليه مشروع قانون الرئيس نبيه بري ليس في محله”،واوضح ” إن الرئيس بري والقوى السياسية تدرك ذلك وإنشاء مجلس للشيوخ قد يحتاج وقتا بقدر قانون الانتخاب الذي لم يبصر النور بعد”.

وشدد في حديث لاذاعة” صوت لبنان – 93,3″ على أن توافر القرار والارادة السياسية كفيلان ببت مسألة قانون الانتخاب وليس مزيدا من الطروحات التي من شأنها أن تزيد الامور تعقيدا،فتعدد الطروحات الانتخابية فيه مؤشر سلبي على صعوبة التوصل الى قانون”.

وأكد الخازن “أن الفراغ ليس خيارا من دون أن يعطي اي تفاصيل عن الخطوات المنوي اتخاذها بعد الخامس عشر من ايار المقبل

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