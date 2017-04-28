جنجنيان: القوات مستعدة لمناقشة اي صيغة انتخابية شرط التمثيل الصحيح on April 28, 2017

أكد النائب شانت جنجنيان في حديث الى اذاعة “صوت لبنان – 93,3″، استعداد “القوات اللبنانية” لمناقشة أي صيغة انتخابية شرط أن تؤمن التمثيل الصحيح خصوصا للمسيحيين، مشددا في الوقت ذاته على “أن هناك من يتقصد اضاعة الوقت لفرض أمر واقع قوامه إما التمديد أو العودة الى قانون الستين”.

واعلن جنجنيان “أن القوات تنظر في كل الاقتراحات المطروحة، وهي بانتظار اقتراح الرئيس نبيه بري للاطلاع على مضمونه، وترى أن الحزب “التقدمي الاشتراكي” بطرحه حقق نقلة نوعية عبر إعتماد المختلط، كما ان القوات ليست ضد قانون جبران باسيل لكن لديها بعض التحفظات القابلة للنقاش مع تأكيده ضرورة أن يأخذ القانون التأهيلي حقه في النقاشات”.

وختم: “الجميع يرفض الفراغ وكثيرون هم من يعلمون لايجاد الحل

أكد النائب شانت جنجنيان في حديث الى اذاعة “صوت لبنان – 93,3″، استعداد “القوات اللبنانية” لمناقشة أي صيغة انتخابية شرط أن تؤمن التمثيل الصحيح خصوصا للمسيحيين، مشددا في الوقت ذاته على “أن هناك من يتقصد اضاعة الوقت لفرض أمر واقع قوامه إما التمديد أو العودة الى قانون الستين”.

واعلن جنجنيان “أن القوات تنظر في كل الاقتراحات المطروحة، وهي بانتظار اقتراح الرئيس نبيه بري للاطلاع على مضمونه، وترى أن الحزب “التقدمي الاشتراكي” بطرحه حقق نقلة نوعية عبر إعتماد المختلط، كما ان القوات ليست ضد قانون جبران باسيل لكن لديها بعض التحفظات القابلة للنقاش مع تأكيده ضرورة أن يأخذ القانون التأهيلي حقه في النقاشات”.

وختم: “الجميع يرفض الفراغ وكثيرون هم من يعلمون لايجاد الحل

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