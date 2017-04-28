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» لتحرك النيابة العامة.. ايلي محفو ض: خزي أن يُسمح لمتظاهرين بالدفاع عن متهم باغتيال الرئيس الجميل
لتحرك النيابة العامة.. ايلي محفو ض: خزي أن يُسمح لمتظاهرين بالدفاع عن متهم باغتيال الرئيس الجميل
on April 28, 2017
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ايلي محفو ض عير تويتر: خزي وعار أن يُسمح لمتظاهرين بالدفاع عن متهم بجريمة اغتيال رئيس الجمهورية بشير الجميل وهذه المشهدية تتكرر مما يعني أن التغاضي عن هؤلاء مقص
والإهانات والعبارات النابية التي تُطلق أمام قصر العدل بحق الشيخ بشير الجميل تستوجب تحرك النيابة العامة فورًا بحق شركاء قاتل رئيس الجمهورية
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