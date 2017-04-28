ارجاء محاكمة حبيب الشرتوني في جرم اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل الى 7 تموز للمرافعة on April 28, 2017

اعلن المجلس العدلي تأجيل محاكمة حبيب الشرتوني في جرم اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، الى 7 تموز المقبل للمرافعة.

وابدى عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل ارتياحه “لمسار الجلسة اليوم، وخاصة انه تم تحديد جلسة المرافعة في 7 تموز، مما يبين عن جدية واصرار المجلس العدلي على محاكمة المجرمين”.

واسف الجميل أن “يكون هناك بعض الاشخاص والاحزاب تتباهى وتفتخر وتشجع الجرائم والاغتيالات السياسية، ونأسف انه بعد 30 سنة على إغتيال رئيس جمهورية واغتيالات سياسية اخرى، ان نرى بعد الاشخاص بفتخرون بهذه الاغتيالات.

اعلن المجلس العدلي تأجيل محاكمة حبيب الشرتوني في جرم اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، الى 7 تموز المقبل للمرافعة.

وابدى عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل ارتياحه “لمسار الجلسة اليوم، وخاصة انه تم تحديد جلسة المرافعة في 7 تموز، مما يبين عن جدية واصرار المجلس العدلي على محاكمة المجرمين”.

واسف الجميل أن “يكون هناك بعض الاشخاص والاحزاب تتباهى وتفتخر وتشجع الجرائم والاغتيالات السياسية، ونأسف انه بعد 30 سنة على إغتيال رئيس جمهورية واغتيالات سياسية اخرى، ان نرى بعد الاشخاص بفتخرون بهذه الاغتيالات.

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