محفوض رد على قاووق:متى ستتقبلون في حزب الله التهاني بعودتكم الى لبنان حزبا لبنانيا سياسيا مدنيا on April 27, 2017

رد رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض على كلام عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق الذي هنأ “اللبنانيين عموما بالإنجاز الذي تحقق بإخراج العصابات التكفيرية المسلحة من الزبداني وسرغايا وبلودان ومضايا”

وقال محفوض :”يا شيخ نبيل قاووق ومتى ستتقبلون أنتم في حزب الله التهاني بعودتكم الى لبنان حزبا لبنانيا سياسيا مدنيا يلتزم الدستور مرجعا والدولة الحضن الحامي للجميع ؟

وتابع: ” ويا شيخ قاووق بنهاية المطاف لن تجدوا في حزب الله مرجعية وحضنا سوى الدولة ومهما كابرتم وغاليتم في دفاعكم عن الاسد فهذا نظام ساقط ساقط حتما”.

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