محامو الأحرار: للاسراع في التوافق على قانون انتخاب تفاديا للفراغ on April 27, 2017

عقدت هيئة المحامين في “حزب الوطنيين الأحرار” اجتماعا موسعا في البيت المركزي للحزب في السوديكو، برئاسة المحامي جيلبر أبي عبود وحضور أعضاء الهيئة الادارية ومنسق المهن الحرة في الحزب جورج نعمان، وتم التداول في قضايا نقابية ووطنية.

وشددت الهيئة على “ضرورة الاسراع في التوافق على قانون انتخابي جديد يراعي المساواة بين اللبنانيين وصحة التمثيل واحترام مبدأ تداول السلطة ضمن المهل الدستورية والقانونية، وبالتالي تلافي الفراغ والوقوع في المجهول، وإلا فإن البنيان سوف ينهار على رؤوس الجميع ولعنة الأجيال لن ترحم المتخاذلين والمتواطئين.

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