صقر ادعى على 5 لبنانيين في جرم الانتماء إلى داعش on April 27, 2017

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اليوم على خمسة لبنانيين بينهم موقوفان في جرم الانتماء إلى تنظيم داعش والالتحاق في صفوفه والمشاركة في أعمال أمنية وعسكرية لصالح التنظيم.

وأحال المدعى عليهم مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.





ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اليوم على خمسة لبنانيين بينهم موقوفان في جرم الانتماء إلى تنظيم داعش والالتحاق في صفوفه والمشاركة في أعمال أمنية وعسكرية لصالح التنظيم.

وأحال المدعى عليهم مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.

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