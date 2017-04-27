دورية للعدو حاولت خطف راع في خراج شبعا واحتجزت 50 رأس ماعز on April 27, 2017

افيد ان دورية تابعة للعدو حاولت خطف الراعي ماهر فارس حمدان مواليد 1994 شبعا، في خراج بلدة شبعا محلة الشحل، لكنه تمكن من الفرار، وعملت الدورية على احتجاز حوالى 50 راس من الماعز واقتادتهم الى الداخل المحتل، وذلك بعد ان اخترقت الدورية خط الانسحاب حوالي 30 مترا تقريبا.

افيد ان دورية تابعة للعدو حاولت خطف الراعي ماهر فارس حمدان مواليد 1994 شبعا، في خراج بلدة شبعا محلة الشحل، لكنه تمكن من الفرار، وعملت الدورية على احتجاز حوالى 50 راس من الماعز واقتادتهم الى الداخل المحتل، وذلك بعد ان اخترقت الدورية خط الانسحاب حوالي 30 مترا تقريبا.

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