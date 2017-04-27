جبران باسيل: يا تفاحة لبنان شو بدك؟.. والخارن يرد on April 27, 2017

‏قال الوزير جبران باسيل عبر تويتر: يا تفاحة لبنان شو بدّك اكتر من 20مليار و40 مليار ولو دفعناهم بكرا او لي بعدو شو لازم نشتغلّك اكتر من هيك بكتير.‏وفريد هيكل الخازن ردا على باسيل: تفاحة لبنان شبعت من الوعود وهي بحاجة الى مصداقية وتنفيذ.



قال الوزير جبران باسيل عبر تويتر: يا تفاحة لبنان شو بدّك اكتر من 20مليار و40 مليار ولو دفعناهم بكرا او لي بعدو شو لازم نشتغلّك اكتر من هيك بكتير.

‏وفريد هيكل الخازن ردا على باسيل: تفاحة لبنان شبعت من الوعود وهي بحاجة الى مصداقية وتنفيذ.

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