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جبران باسيل: يا تفاحة لبنان شو بدك؟.. والخارن يرد

on April 27, 2017

‏قال الوزير جبران باسيل عبر تويتر: يا تفاحة لبنان شو بدّك اكتر من 20مليار و40 مليار ولو دفعناهم بكرا او لي بعدو شو لازم نشتغلّك اكتر من هيك بكتير.‏وفريد هيكل الخازن ردا على باسيل: تفاحة لبنان شبعت من الوعود وهي بحاجة الى مصداقية وتنفيذ.


قال الوزير جبران باسيل عبر تويتر: يا تفاحة لبنان شو بدّك اكتر من 20مليار و40 مليار ولو دفعناهم بكرا او لي بعدو شو لازم نشتغلّك اكتر من هيك بكتير.

‏وفريد هيكل الخازن ردا على باسيل: تفاحة لبنان شبعت من الوعود وهي بحاجة الى مصداقية وتنفيذ.

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