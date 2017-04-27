تويني عبر تويتر: ارتفاع ايرادات الخزينة من 18 الى 99 مليون دولار on April 27, 2017

غرد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عبر موقعه على تويتر أنه “بعد فض عروض مزايدة السوق الحرة، ارتفعت إيرادات خزينة من 18 مليونا إلى 99 مليون دولار سنويا على رغم أن عدد المزايدين لم يتخط الشركتين”.

اضاف: “ان القفزة النوعية في إيرادات الدولة بعد المزايدة اليوم على المنطقة الحرة تظهر مدى الغبن اللاحق بالأموال العامة منذ سنوات”.

غرد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني عبر موقعه على تويتر أنه “بعد فض عروض مزايدة السوق الحرة، ارتفعت إيرادات خزينة من 18 مليونا إلى 99 مليون دولار سنويا على رغم أن عدد المزايدين لم يتخط الشركتين”.

اضاف: “ان القفزة النوعية في إيرادات الدولة بعد المزايدة اليوم على المنطقة الحرة تظهر مدى الغبن اللاحق بالأموال العامة منذ سنوات”.

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