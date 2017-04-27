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توقف العمل في مركز أمن عام المدينة الرياضية غدا ويستأنف السبت
on April 27, 2017
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، عن “توقف العمل في مركز أمن عام المدينة الرياضية بتاريخ 28/4/2017، على أن يستأنف صباح يوم السبت بتاريخ 29/4/2017 كالمعتاد”.
أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، عن “توقف العمل في مركز أمن عام المدينة الرياضية بتاريخ 28/4/2017، على أن يستأنف صباح يوم السبت بتاريخ 29/4/2017 كالمعتاد”.
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