توقف العمل في مركز أمن عام المدينة الرياضية غدا ويستأنف السبت on April 27, 2017

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، عن “توقف العمل في مركز أمن عام المدينة الرياضية بتاريخ 28/4/2017، على أن يستأنف صباح يوم السبت بتاريخ 29/4/2017 كالمعتاد”.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، عن “توقف العمل في مركز أمن عام المدينة الرياضية بتاريخ 28/4/2017، على أن يستأنف صباح يوم السبت بتاريخ 29/4/2017 كالمعتاد”.

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