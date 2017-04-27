الملتقى الاقليمي الثالث حول المسؤولية الاجتماعيةالذي يعقده مجلس المرأة العربية on April 27, 2017

دعت ‫رئيسة‬ مجلس المرأة العربية للمسؤولية الإجتماعية سعادة السيدة لينا الدغلاوي ‫‏مكرزل‬ ‫‏الأعضاء‬ يوم الثلاثاء بتاريخ 25 نيسان 2017 إلى ‫‏اجتماع‬ في مقر المجلس في بيروت حيث أعلنت السيدة مكرزل أن التحضيرات بدأت لعقد الملتقى الاقليمي الثالث حول المسؤولية الإجتماعية الذي يعقده مجلس المرأة العربية كل عام خلال شهر أكتوبر في دولة عربية مختلفة.



وأضافت السيدة مكرزل أنه سيدعى الى الملتقى كافة القطاعات الرسمية والخاصة على مستوى الوطن العربي. كما تم خلال الإجتماع التباحث في العناوين الملائمة للملتقى الثالث وأشارت رئيسة المجلس أن العنوان سيأتي مثيرا للاهتمام مثلما جرت العادة.



وتقوم رئيسة المجلس بعدد من الاتصالات والمباحثات مع عدد من الشخصيات الهامة للاتفاق على الدولة المضيفة للملتقى.



وتم الإتّفاق على عقد إجتماع ثانٍ للاعلان عن الدولة التي سيعقد فيها الملتقى الاقليمي الثالث لهذه السنة.

دعت ‫رئيسة‬ مجلس المرأة العربية للمسؤولية الإجتماعية سعادة السيدة لينا الدغلاوي ‫‏مكرزل‬ ‫‏الأعضاء‬ يوم الثلاثاء بتاريخ 25 نيسان 2017 إلى ‫‏اجتماع‬ في مقر المجلس في بيروت حيث أعلنت السيدة مكرزل أن التحضيرات بدأت لعقد الملتقى الاقليمي الثالث حول المسؤولية الإجتماعية الذي يعقده مجلس المرأة العربية كل عام خلال شهر أكتوبر في دولة عربية مختلفة.

وأضافت السيدة مكرزل أنه سيدعى الى الملتقى كافة القطاعات الرسمية والخاصة على مستوى الوطن العربي. كما تم خلال الإجتماع التباحث في العناوين الملائمة للملتقى الثالث وأشارت رئيسة المجلس أن العنوان سيأتي مثيرا للاهتمام مثلما جرت العادة.

وتقوم رئيسة المجلس بعدد من الاتصالات والمباحثات مع عدد من الشخصيات الهامة للاتفاق على الدولة المضيفة للملتقى.

وتم الإتّفاق على عقد إجتماع ثانٍ للاعلان عن الدولة التي سيعقد فيها الملتقى الاقليمي الثالث لهذه السنة.

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