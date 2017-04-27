الحريري بعد لقائه عون: لسنا في مواجهة مع أي فريق ويهمنا الوصول الى معادلة حسن التمثيل on April 27, 2017

وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما يقال عن جلسة الحكومة بأن “كل الكلام فاضي”، وقال من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: “الضغط أضعه على كافة الافرقاء للوصول الى مكان يجب أن نصل اليه في ما خص قانون الانتخاب”.

أضاف: “موقفي واضح وصريح بما خص التمديد، وسأدعو الأسبوع المقبل الى جلسة للحكومة وأن يكون ضمن البنود قانون الانتخاب بالاضافة الى بنود أخرى”.

وتابع: “أمس التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان أيضا حريصا على أن ننتهي من موضوع قانون الانتخاب، واعتقد أننا سنصل الى أمر ايجابي”.

وقال: “لسنا في مواجهة مع أي فريق ويهمنا الوصول الى معادلة حسن التمثيل، والخلاف هو على بعض التفاصيل. واعتقد أنه يمكن حل هذه الامور، وان شاء الله تصل الامور الى خواتيمها”.

وأشار الى أن “مشروع العقوبات الاميركي يحضر في الكونغرس”، وقال: “يجب أن نشكل لجنة ويمكن أن نؤثر في هذا القانون، وأن نعمل مع الكونغرس لنغير في هذا القانون”.

وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ما يقال عن جلسة الحكومة بأن “كل الكلام فاضي”، وقال من قصر بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: “الضغط أضعه على كافة الافرقاء للوصول الى مكان يجب أن نصل اليه في ما خص قانون الانتخاب”.

أضاف: “موقفي واضح وصريح بما خص التمديد، وسأدعو الأسبوع المقبل الى جلسة للحكومة وأن يكون ضمن البنود قانون الانتخاب بالاضافة الى بنود أخرى”.

وتابع: “أمس التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان أيضا حريصا على أن ننتهي من موضوع قانون الانتخاب، واعتقد أننا سنصل الى أمر ايجابي”.

وقال: “لسنا في مواجهة مع أي فريق ويهمنا الوصول الى معادلة حسن التمثيل، والخلاف هو على بعض التفاصيل. واعتقد أنه يمكن حل هذه الامور، وان شاء الله تصل الامور الى خواتيمها”.

وأشار الى أن “مشروع العقوبات الاميركي يحضر في الكونغرس”، وقال: “يجب أن نشكل لجنة ويمكن أن نؤثر في هذا القانون، وأن نعمل مع الكونغرس لنغير في هذا القانون”.

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