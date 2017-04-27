اعتصام للجنة المستأجرين وتأكيد استمرار التحرك السلمي لإسقاط قانون الايجارات on April 27, 2017

نفذت “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين”، اعتصاما في ساحة البربير، تحدث فيه رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله، فسأل: “كيف لبعض القضاة الذين يستغلون السلطة ضد المستأجرين بالسماح للخبراء بالدخول إلى حرمة المنازل ولم تشكل لجان حتى اليوم”، معتبرا أن “ذلك ابتزاز للناس”، مطالبا المسؤولين ب”تحمل مسؤوليتهم، لان حق السكن مقدس، كما على وزير العدل سليم جريصاتي تحمل مسؤوليته بوقف هذه المهزلة تأكيدا على حقنا في السكن، وسنستمر في التحرك السلمي لإسقاط هذا القانون الأسود”.

وكانت كلمات لبعض المتظاهرين، طالبت “بالعودة عن قرار قانون الايجار المجحف بحق المواطن”.

نفذت “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين”، اعتصاما في ساحة البربير، تحدث فيه رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله، فسأل: “كيف لبعض القضاة الذين يستغلون السلطة ضد المستأجرين بالسماح للخبراء بالدخول إلى حرمة المنازل ولم تشكل لجان حتى اليوم”، معتبرا أن “ذلك ابتزاز للناس”، مطالبا المسؤولين ب”تحمل مسؤوليتهم، لان حق السكن مقدس، كما على وزير العدل سليم جريصاتي تحمل مسؤوليته بوقف هذه المهزلة تأكيدا على حقنا في السكن، وسنستمر في التحرك السلمي لإسقاط هذا القانون الأسود”.

وكانت كلمات لبعض المتظاهرين، طالبت “بالعودة عن قرار قانون الايجار المجحف بحق المواطن”.

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