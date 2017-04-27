اسود: نسعى لانتاج قانون جديد للانتخابات on April 27, 2017

لفت النائب زياد أسود الى “السعي لانتاج قانون جديد للانتخابات”، واشار في حديث لاذاعة ” صوت لبنان 93,3″ الى “أن الهدف الاساسي من الحركة السياسية اعادة تصحيح الخلل الذي حصل في اتفاق الطائف واعادة تصويب الحياة السياسية والدستورية انطلاقا من قانون الانتخاب”.

وقال :” هناك من لم يدرك حتى الان أن هناك رئيسا جديدا وعهدا جديدا ويعمل على فرض التعقيدات اللازمة لاعادة فرض أمر واقع”.

ورأى أسود “أن ما يطرح اليوم هو توافق عام حول ضرورة اصلاح الخلل المسيحي في النظام”، ملوحا ب”اللجوء الى الحل الدستوري في حال اصرت الاطراف على الممانعة والعرقلة

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