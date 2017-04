ملكة جمال لبنان وجمعية GIFT OF LIFE ساهمتا في اجراء عملية قلب لطفلة في مستشفى الجامعة الاميركية on April 26, 2017

ساهمت ملكة جمال لبنان ساندي تابت بالتعاون مع جمعية Gift Of Life -Lebanon في انقاذ حياة طفلة تعاني تشوهات خلقية في القلب وذلك ضمن حملة” I Saved a Life with Gift of Life”التي يشارك فيها عدد من الفنانين والمشاهير.

وخضعت الطفلة هيا (عامان) لعملية جراحية في مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت. حيث تكللت العملية بالنجاح . وجرى الإعلان عن هذه المبادرة في مركز قلب الأطفال في المستشفى بحضور تابت ومؤسسة ورئيسة الجمعية لينا شهيب ورئيس المركز الدكتور فادي بيطار ورئيس قسم الجراحين الدكتور عصام الراسي.

وأعربت تابت عن “سعادتها البالغة كونها استطاعت ان تساهم في انقاذ حياة الطفلة هيا متمنية لها دوام الصحة ومتوجهة بالشكر الى جمعية Gift Of Life -Lebanon على اتاحتها الفرصة لها لمساعدة هيا”، ومنوهة “بالعمل الانساني الرائد الذي تقوم به الجمعية لمساعدة أكبر عدد من الأطفال وتمنت ان يحظى كل الأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في القلب بفرصة انقاذ حياتهم بمثل هذه المبادرات”.

من جهتها اثنت شهيب على “مساهمة تابت في انقاذ حياة هيا، وشكرت “القيمين على مركز قلب الأطفال في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت على تعاونهم الدائم والمثمر مع الجمعية لإنقاذ حياة العديد من الأطفال مرضى القلب”.

