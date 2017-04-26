مكتب شؤون الطلاب في البلمند نظم مهرجان الربيع السنوي on April 26, 2017

اقام مكتب شؤون الطلاب في جامعة البلمند مهرجان الربيع السنوي على ارض ملعبه الرياضي، في حضور حشد من الاهالي والطلاب.

بداية، تحدث رئيس مكتب شؤون الطلاب انطوان جرجس وركز على ابعاد المهرجان، من حيث اشراك الجامعة مع المجتمع المدني، وتفاعل الاخير معها، لاسيما من الاقضية الاخرى المجاورة”، لافتا الى “ان المهرجان تمكن من جمع شمل الاسر، في يوم طويل ضمن الجامعة، وادخل الفرحة الى قلوب الكبار كما الصغار”.

ثم اكدت ديالا فرح من مكتب شؤون الطلاب الى ان “الاندية الطلابية ساهمت بغالبيتها بشكل كبير بالتنظيم”، مشددة “على ان المهرجان يتوجه لكافة الشرائح العمرية، بشكل مجاني وهو اكبر نشاط سنوي ينظمه المكتب. بحيث تغلب فيه النشاطات الترفيهية، ليختبر الطلاب فيه الحياة خارج صفوفهم الى جانب الحياة الاكاديمية الصفية البحتة”.

واشار انطوني رحيل مؤسس سوق الاكل الى ان السوق تمركز، في هذه الفترة، في محافظة الشمال، ليجمع ابناء المنطقة في مكان واحد، ويؤكد ان لبنان واحد، وشعبه متحد وسعيد، ويحب الحياة”.

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