علماء جبل عامل: لقانون انتخابي عصري يضمن التمثيل العادل on April 26, 2017

هنأ “تجمع علماء جبل عامل”، في بيان، المسلمين عموما، بذكرى المبعث النبوي الشريف، وتمنى “أن تبعث هذه الذكرى في النفوس الأمل واليقظة والوعي وتوحد المسلمين حول شخصية النبي الأكرم وتعاليمه”.

واشار الى “ان هذه الذكرى هي من أهم المفاصل التاريخية الى جانب ذكرى الإسراء والمعراج، التي ندعو الله خلالها أن يتم تحرير أرض فلسطين المقدسة من رجس الصهاينة، أعداء الدين والإنسانية”.

واستغرب التجمع “التطابق في المواقف بين بعض اللبنانيين مع الإعلام الصهيوني، في موضوع الجولة الإعلامية التي نظمها “حزب الله” على الأرض اللبنانية، والتي تعتبر حقا مكتسبا مقابل التعديات الصهيونية المتكررة التي تمر مرور الكرام دون أي اعتراض أو إدانة لها”.

وشدد التجمع “على أن الهدف من الجولة هو الإضاءة على الإجراءات الدفاعية التي يقوم بها العدو الصهيوني، لأول مرة في تاريخه، تحت وطأة الخوف من دخول المجاهدين الى الجليل في أية حرب مقبلة”.

ودعا التجمع، المسؤولين اللبنانيين الى “التحلي بأقصى درجات الحكمة الوطنية، في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا، وتغليب المصلحة الوطنية والاتفاق على قانون انتخابي عصري يضمن التمثيل العادل لكل الشعب اللبناني”.





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