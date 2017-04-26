طليس: قطاع النقل البري لا يقبل بالتعرض للمواطنين وقطع الطرق on April 26, 2017

أكد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس في بيان، أن “قطاع النقل البري لا يقبل بأي شكل من الأشكال التعرض والإساءة للمواطنين على الطرق سواء بقطعها أوالتعرض لهم”.

أضاف:”لسنا معنيين بمصالح اصحاب الكسارات والمرامل وهذا الأمر لا يعنينا كقطاع نقل وهذا يتعلق بالإجراءات القانونية التي تسمح وتمنع في الإدارات والوزارات المعنية والتي تطال صحة المواطن وبيئة المناطق”.

ودعا “أصحاب الشاحنات ونقابة الشاحنات الى الخروج فورا من الطرق وتشكيل لجنة لإجراء الإتصالات اللازمة للوصول الى الهدف الإنساني والإجتماعي، والذي من خلاله تتحقق مصالح السائقين ولقمة عيشهم الكريمة”.

وختم:”لا يجوز ونحن على مقربة من عيد العمال والعمال يقطعون الطرق والإساءة لبعضهم”، داعيا “السائقين من أصحاب الشاحنات الا يكونوا ادوات بيد أصحاب الكسارات والمرامل”.

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