القوات تسمي مرشحها للمقعد الماروني في بعلبك on April 26, 2017

قررت القوات اللبنانية ترشيح رئيس جهاز التنشئة السياسية في الحزب د. أنطوان حبشي، ابن دير الأحمر، عن المقعد الماروني في بعلبك. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا الترشيح قريبا في احتفال كبير يقام في معراب، ليبدأ بعدها العمل الكثيف في منطقته من أجل الفوز في المعركة.

وبعد اختيار حبشي، يكون الحزب قد اختار رسميا مرشحه الثاني بعد ترشيحه د. فادي سعد عن المقعد الماروني في البترون.

والجدير ذكره، أن بعلبك تضم مقعدين مسيحيين، أحدهما للموارنة وآخر للكاثوليك، ويبلغ عدد الناخبين المسيحيين المسجلين على لوائح الشطب نحو ٤٢ ألف ناخب، وكانت نسبة الاقتراع تتدنى نتيجة عدم تأثير الصوت المسيحي، لكن في القانون المختلط أو الدائرة الصغرى أو حتى النسبية، يصبح للصوت المسيحي تأثير، لذلك سيكثف المرشح حبشي وحزب القوات نشاطهما في المنطقة من أجل حصد أكبر عدد من الأصوات، وفي حال اعتماد قانون عادل يتوقع أن تسجل هذه الانتخابات ارتفاعا في نسبة التصويت عند المسيحيين لم تشهده أي دورات قبلها.

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