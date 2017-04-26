الحويك اعلن تظاهر المزارعين غدا: نرفض تجزئة قبض التعويضات on April 26, 2017

اعلن رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك “رفض المزارعين المطلق تجزئة قبض تعويضات مزارعي التفاح والوعود بقبض نصف مبلغ التعويضات”.

ودعا “مزارعي التفاح من كل المناطق اللبنانية الى الاعتصام والتظاهر سلميا غدا لتحصيل حقوقهم وازالة الغبن عنهم”. واستغرب “كيف اصبح موضوع صرف التعويضات لا يحتاج الى قرار لمجلس الوزراء اذا كان المبلغ الذي سيدفع هو نصف المبلغ المقرر للتعويض وقدره 40 مليار ليرة”.

واكد ان “اي وعد بدفع قسم من التعويضات لا قيمة له بعد ما نكثت الجهات المعنية بالاتفاق الذي حصل بين المزارعين والهيئة العليا للإغاثة سابقا”.

وكان عقد اجتماع ظهر اليوم جمع الى الامين العام للهيئة العليا للاغاثة، رئيس جمعية المزارعين ورئيس تعاونية العاقورة، ودعا الحويك على اثره المسؤولين “الى تدراك الامور والافراج فورا عن مبلغ 40 مليار ليرة”. واكد ان “مسؤولية من في مواقع القرار هي مباشرة في تقهقر القطاع الزراعي وبخاصة قطاع التفاح فقد منعوا تنفيذ كل المشاريع التي تقدمنا بها من اجل حل كل مشاكل القطاع وبالتالي اصبح واجب الحكومة تعويض المزارعين وتنفيذ قراراتها”.

ودعا “القوى الامنية الى التعاطى باحترام مع المزارعين الذين سيكونون في الشارع غدا فهم آباؤكم واخوتكم وهم من لحمكم ودمكم والضيم الذي عليهم هو عليكم ايضا”. وحذر من “استعمال العنف مع المزارعين كيلا يتحول احتجاج بسيط الى ثورة فلاحين شاملة وعامة.

كما دعا “المواطنين الى عدم سلوك الاتوسترادات التي تؤدي الى بيروت وحيث مواقع اعتصامات مزارعي التفاح غدا الخميس 27 نيسان ابتداء من العاشرة والنصف صباحا، موجها اعتذار المزارعين سلفا لكل ازعاج سيحصل من جراء التجمعات التي ستطالب بصرف اموال التعويضات.

وافاد الحويك ان “التجمعات ستكون في المناطق التالية:

– الدامور الاوتوستراد مفرق الشوف.



– حالات الاوتوستراد مقابل سوق الخضار.– شكا الاوتوستراد مقابل محطة فنيانوس.– شتورا الساحة.– ترشيش مقابل البلدية.– العبدة – عكار– الطريق الدولية في اللبوة اول النبي عثمان (البقاع الشمالي)”.

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