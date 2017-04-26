الحريري بعد لقائه بري: لا نريد التمديد ولا الفراغ والحلول مطروحة على الطاولة on April 26, 2017

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد لقائه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري: “لا نريد التمديد لا أنا ولا أحد في الجمهورية، والمشكلة هي كيفية التوصل إلى حلول خلال الأيام المقبلة”.

أضاف: أحاول تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين للوصول إلى حل قبل 15 أيار. وفي نهاية المطاف، علينا التوافق على قانون للانتخاب”.

وتابع: “اليوم وصلنا إلى مرحلة توجب التوصل إلى القانون الذي يوافق عليه الجميع، فيجب ألا نكون سلبيين، والحلول موجودة، وأرى أن المواطن يستأهل أن يضحي كل واحد من الافرقاء السياسيين قليلا”.

واشار إلى أن “هناك حلولا مطروحة على الطاولة”، مؤكدا “رفضه للتمديد وللفراغ”، وقال: “البلد يحتاج إلى حل سياسي، ولا يمكن لاي فريق أن يلغي الآخر، ونحن كفريق قدمنا الكثير، وننتظر من الآخرين أن يقدموا”.

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