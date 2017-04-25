وهاب من السويداء: سوريا ستنتصر مهما طالت الأزمة on April 25, 2017

اكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب من السويداء أن “السويداء لن تكون إلا ضمن الموقف الوطني والقومي، لأن لا خيار لها إلا خيار سوريا والدولة السورية والجيش العربي السوري والرئيس بشار الأسد”، معتبرا أن السويداء “لها دور أساسي في معركة حماية سوريا”.

واشار وهاب الذي التقى شيخي عقل طائفة الموحدين الدروز يوسف جربوع وحمود الحناوي وزار مواقع امامية في المدينة الى “أهمية مواجهة الإرهاب من الخارج”، معتبرا أن “الأهم هو مواجهة الإرهاب الداخلي الذي يحاول البعض تغذيته لإثارة النعرات في المجتمع وهو متمثل بالإعتداء على أمن الناس وكراماتهم وعبر عمليات الخطف التي تقوم بها بعض العصابات”.

وأكد وهاب “أن سوريا صامدة ولن تهزم”، معتبرا أن “وجودنا في سوريا ولبنان سببه هؤلاء الشهداء الذين لم يدافعوا عن شرف سوريا فقط بل عن الأمة بأكملها”.

وقال:”أنتم خلقتم المقاومة في هذا الجبل، لأن المقاومة اليوم في الوطن العربي استمرار لمقاومتكم، أنتم خلقتم المقاومة منذ أيام العثمانيين مرورا بأيام ابراهيم باشا والفرنسيين وصولا الى أيامنا اليوم”.

وختم وهاب “سوريا ستنتصر مهما طالت الأزمة، وهذا الجبل محمي ولا أحد يخاف، ونحن قادرون على حمايته بكل الوسائل ولا أحد منكم يحسب حساب لا للشرق ولا للغرب في هذا الموضوع، فهذا الجبل محمي وعندما يتهدد هذا الجبل كلنا حاضرون للدفاع عنه”.

التعليقات