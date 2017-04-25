نشاط ترفيهي لقوات عبرين – البترون
on April 25, 2017
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نظم مركز “القوات اللبنانية” في عبرين – البترون يوما ترفيهيا لمناسبة الاعياد، تخللته العاب هوائية متنوعة ومسلية لكل الفئات العمرية من أبناء بلدة عبرين وقرى منطقة البترون، وذلك في ساحة كنيسة مار شربل، في حضور الامين العام السابق لحزب “القوات اللبنانية” فادي سعد، منسق منطقة البترون في “القوات” عصام خوري، رئيس بلدية عبرين جورج طانيوس، كاهن رعية البلدة الخوري يوحنا مارون مفرج وحشد من المشاركين. وتخلل المهرجان سحب تومبولا على جوائز مميزة.
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