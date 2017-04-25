كنعان: وزير المال اعطى أجوبة واقعية عن الوضع المالي وحددنا جلسة لمناقشة فزلكة الموازنة on April 25, 2017

أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، اثر الجلسة المخصصة لمشروع الموازنة، ان “الجلسة كانت جيدة، وكان هناك صراحة كاملة بين كل النواب”، مشيرا الى ان “وزير المالية علي حسن خليل أعطى أجوبة واقعية حول الوضع المالي الذي نعيشه”.

وقال: “الوقت يفرض نفسه علينا وبعض الأرقام تفرض نفسها علينا وهذا أمر غير صحي، ونعد أن تأتي موازنة الـ 2018 في وقتها”، مشيرا الى “ان خدمة الدين العام بلغت أرقاما قياسية، والعجز موزع بين رواتب وعجز الكهرباء وديون متوجبة الاداء.

واعلن انه في الموازنة الحالية النفقات الاستثمارية التي تساهم بتكبير حجم الاقتصاد هي جدا ضئيلة ولا تشكل اكثر من 8.4 من نفقات الموازنة.

وقال: “توصلنا اليوم إلى تحديد جلسة ثانية لمناقشة “فزلكة الموازنة” ويهمنا أن نعرف ما هي أهداف هذه الموازنة وماذا ستحقق وماذا تستطيع تحقيقه في ظل الأموال المتوفرة”.

وأعلن ان الوزير خليل ابدى كامل إستعداده باسم الحكومة للتجاوب مع هذا التوجه، وقال: “نحن في لجنة الموازنة والمال علينا أن نلعب دورنا بشكل فاعل لا أن نطرح عناوين فقط”.

وعن التوظيف، اشار الى الشغور في الدولة، وقال: “يجب إعادة مسح هيكلية الدولة”.

واكد كنعان حق المضمون وحمايته، وقال: “هذه مسألة مقدسة بالنسبة إلينا”.

وقال: “لن يكون هناك اي تسوية على حساب المال العام والدستور وقانون المحاسبة العمومية الذي التزمته منذ العام 2010. ولن يكون هناك تسوية في مسألة قطع الحساب ونحن ننتظر إحالة المشروع من الحكومة إلينا.

ودعا كنعان الى “تحييد قانون الإنتخاب عن اي صراع سياسي، وكذلك الموازنة مع قطع الحساب”.

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