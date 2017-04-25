عون: لن نقبل بالتمديد ولن يحصل فراغ on April 25, 2017

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه “اذا تخلى اللبنانيون عن حقهم في انتخاب ممثليهم في مجلس النواب نصبح في نظام ديكتاتوري”.

وجدد الرئيس عون خلال استقباله وفدا من لجنة “اللامركزية الادارية” برئاسة نقيب محامي بيروت انطونيو الهاشم، التأكيد “بأننا لن نقبل بأن يمدد هذا المجلس لنفسه ولن يحصل فراغ”، وقال: “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية فمتى يمارس هذا الحق؟”، موضحا انه “علي واجب تجاه شباب لبنان لان الوضع لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه الان”، ومشيرا الى انه “لا يمكن لأي فريق ان يتحجج بخصوصية طائفته لان كل الطوائف في لبنان لها خصوصيتها”.

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