علماء صور: المقاومة في حال تموضع دفاعي على الحدود on April 25, 2017

استغرب رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين في تصريح ما اسماه “تناغم بعض اللبنانيين مع الاعلام الصهيوني في موضوع الجولة الاعلامية التي نظمها حزب الله في منطقة لبنانية تتعرض للاعتداءات اليومية من قبل العدو الصهيوني” .

وانتقد “انجرار البعض الاخر منهم الى افتعال خلافات تقوم على مغالطات تصل احيانا الى سوء فهم متعمد، خصوصا ان رجال المقاومة هم في حال تموضع دفاعي على الحدود اللبنانية، ساعين الى تكريس حالة الاستقرار جنوبا”.

اضاف: “لقد نسي البعض ان المقاومة وفي خطوتها المنسقة مع الجيش اللبناني وقوات الامم المتحدة، تهدف الى تكريس معادلة الردع التي يحاول العدو جاهدا إلغائها” .

وأمل ان “تبعث ذكرى المبعث النبوي الشريف في نفوس المسلمين اليقظة والوعي لما يحاك للمنطقة وللمسلمين”، متمنيا “في ذكرى الاسراء والمعراج ان يعرج المسلمون بعقولهم وارواحهم الى حيث اسري النبي للعمل على تطهيره من رجس الصهاينة” .

وأعلن “تضامنه مع الشعب الارمني عامة واللبنانيين الارمن خصوصا”، داعيا “الجميع الى “رص الصفوف والتعاون لمواجهة التطرف والارهاب تحت اي اسم جاء” .

ودعا ياسين “المسؤولين اللبنانيين التمسك باقصى درجات الحكمة والوطنية في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به المنطقة”، مشددا على “تغليب المصلحة الوطنية على كل ما عداها والاتفاق على قانون انتخابي ينتج مساواة شاملة وتمثيلا لكل فئات الشعب اللبناني “.

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