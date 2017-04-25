عراجي: كتلة المستقبل منفتحة على أي قانون ولاعتماد الاكثر عدالة on April 25, 2017

أكد النائب عاصم عراجي في حديث الى اذاعة “صوت لبنان – 93,3″، “انفتاح كتلة المستقبل على أي إقتراح قانون لمناقشته واعتماد الاكثر عدالة بالتمثيل للمكونات اللبنانية كافة، ويرضي جميع الأفرقاء السياسيين”.

ولفت الى ان “الطرح الإنتخابي الذي يعده الرئيس سعد الحريري لا يزال ضمن النقاش في تيار المستقبل، على ان يكون مشابها لطرحه عام 2012، على أساس إقامة مجلس شيوخ الى جانب مجلس نواب”، مشيرا إلى أنه “يمكن أن يتم وضع نواب المستقبل في اجواء الاقتراح في إجتماع الكتلة الاسبوعي”.

وحذر من “الوضع الإقتصادي على مستوى لبنان مع وصولنا الى مرحلة صعبة جدا”.

ورأى ان “خطوة الوزير بيار بو عاصي والتي أنهى فيها العقد للمشروع الذي يتضمن 400 موظف لبناني، غير مقبولة”، داعيا “الدولة الى مراقبة الوضع، والضغط على المؤسسات لتوظيفهم”.

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