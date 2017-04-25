الحريري ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لمعالجة موضوع النفايات واستقبل كاغ وبصبوص on April 25, 2017

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة موضوع النفايات، حضره الوزراء نهاد المشنوق، يوسف فنيانوس، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، سيزار ابي خليل، طارق الخطيب، عناية عزالدين، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

كاغ

كما استقبل الحريري المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ونائب رئيس الدائرة السياسية للشرق الاوسط وغرب آسيا في الامم المتحدة داركو موكيبوب.

وقالت كاغ عقب الاجتماع: “سعدت بلقاء الرئيس الحريري، وقد كانت مناسبة لكي نبحث في عدد من المستجدات، حيث رحبت بالزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الجنوب اللبناني، يرافقه وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون، والرسالة المهمة التي وجهها من خلال هذه الزيارة، والتي تقضي بالالتزام الكامل والدعم لتحقيق تقدم في تطبيق القرار 1701 باتجاه وقف دائم لإطلاق النار”، مضيفة “في الإطار نفسه، بحثنا في فرص بناء قدرات القوى العسكرية اللبنانية، ونتطلع لأن يكون ذلك بدعم من مجموعة الدعم الدولية”.

وختمت: “بحثنا كذلك في التقدم الهام الذي يمكن تحقيقه بدعم من المجتمع الدولي لمتابعة مقررات مؤتمر بروكسيل، حيث عرض الرئيس الحريري أولوياته ومخططاته للاستثمار في تطوير البنى التحتية في لبنان. والأمم المتحدة وباقي الشركاء حريصون جدا على الحفاظ على استقرار وازدهار لبنان وشعبه، وكذلك اللاجئين السوريين والفلسطينيين”.

وكان الحريري استقبل المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.

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