وهاب: لوضع حد لفوضى الكسارات ولفوضى القرارات on April 24, 2017

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب البيان التالي:

“مشكور معالي وزير الداخلية الصديق الاستاذ نهاد المشنوق على القرار الذي اتخذه بوقف عمل المرامل والكسارات التي تنهش الجبال والأحراج ولكن نريد أن نسجل الملاحظات التالية:

أولا: طالبنا بوقف المرامل والكسارات المخالفة وليس المرخصة من قبل المجلس الأعلى للمرامل والكسارات والمستوفية للشروط لأن وقف الجميع عشوائيا يقطع أرزاق آلاف الناس.

ثانيا: نتمنى على الوزير إتخاذ القرار القانوني وليس التعامل بردة فعل مع الحملة أي المطلوب وقف ما يسمى نقل الناتج التي يقوم البعض بالسمسرة فيه وحتما دون علم معالي الوزير.

ثالثا: إن القرار العشوائي بوقف الجميع سيؤدي الى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وخدمة المحتكرين وهذا ما لا نريده.

رابعا: يا معالي الوزير هناك آلاف الحفريات والهدف منها إقامة أبنية مكانها وهذه ليست بحاجة الى كل التعقيدات التي تتم بل بحاجة لقرار المحافظ بدون ربطها بوزارة الداخلية”.

وناشد وهاب، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “التدخل لوضع حد لفوضى الكسارات ولفوضى القرارات لأن وراء الأكمة ما وراءها”.

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