حسين الموسوي: نستنكر تفرج وسكوت قطاعات من الأمة على بعض حكام منطقتنا on April 24, 2017

استنكر رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل السيد حسين الموسوي في احتفال تأبيني “تفرج وسكوت قطاعات من الأمة على بعض حكام منطقتنا يعيثون إفسادا في تاريخ ومستقبل أجيالنا فيجعلون إسرائيل صديقا وحليفا، والجمهورية الإسلامية وشعوب أمتنا أعداء، ويقدمون لأميركا مئات مليارات الدولارات، دعما لمشاريعها التي دمرت وتدمر بلادنا، وتزرع العصبيات القبلية والطائفية بين أبناء أمتنا كي يسهل عليها تدمير حضارتنا وسرقة ثرواتنا الطبيعية من النفط والغاز”، وقال: “نعم، الصراع الآن يدور بين محورين محور الحق والعدل، ومحور الباطل والظلم والذبح. ويكذب متآمرا كل من يعطي الصراع طابعا مذهبيا أو طائفيا، إنه وبكل تأكيد قد اشتعل لصالح الكيان الصهيوني والطاغوت الأميركي”.

أضاف: “إن المقاومة هي الخيار الذي تمسك به مجاهدو أمتنا وشهداؤنا الذين لهم الفضل الأساس في ما بقي للأمة من كرامة وأرض ومقدسات، واعتمادا على سنة الله في خلقه سوف تكون العاقبة للمحور المقاوم وسوف ينتصر الدم المسفوك ظلما على سيوف البغي، كما انتصر في كل المواجهات الإنسانية عبر التاريخ”.

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