تجمع الأطباء: لأوسع مشاركة في اعتصام الغد حماية للضمان الاجتماعي on April 24, 2017

دعا تجمع الأطباء في لبنان (الأطباء وأطباء الأسنان) والتجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، في بيان اليوم، الى “المشاركة الكثيفة والواسعة في اعتصام يوم غد الثلاثاء الساعة 9 صباحا، في ساحة رياض الصلح، تلبية لدعوة نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت شعار “حماية الضمان الاجتماعي”.

واكد “رفضه القاطع، المادتين 54 و 68 من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، لأنه يهدد مؤسسة الضمان، من حرمانها من وارداتها المالية”.

وطالب التجمع، “بتوحيد نشاطات وجهود جميع النقابات العمالية والمهن الحرة وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع الأهلي، والقطاعات النقابية في الاحزاب والقوى السياسية ، من خلال تنظيم تحركات شعبية، دفاعا عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تشكل الخندق المتقدم، للأمن الاجتماعي”.

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