اوغاسابيان: لا مؤشرات للوصول الى قانون الانتخاب قبل انتهاء مهلة الشهر on April 24, 2017

رأى وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان في حديث لاذاعة “صوت لبنان 93,3″، أن “كثرة المشاريع تدل على أننا ما زلنا في المربع الأول”، معربا عن “عدم تفاؤله بوجود معطيات تؤشر بإمكانية التوصل الى اقرار قانون جديد قبل انتهاء مهلة الشهر، ما يضع البلاد أمام مخاطر كبيرة واحتمال حصول ارباكات في الداخل اللبناني”، ومتمنيا على القوى السياسية أن “تكون مسؤولة عن خطابها السياسي في هذه المرحلة لعدم أخذ البلد الى مواجهة طائفية ومذهبية”.

وأكد “أنه لم يتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لغاية الساعة، بالرغم من وجود جدول أعمال اداري جاهز، الا أن بعض القوى تمنت عدم عقد أي جلسة حكومية ما لم تكن مخصصة لدرس قانون الانتخاب”.

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