الرياشي بعد لجنة الاعلام: معظم المشاريع في امانة سر مجلس الوزراء فضل الله: حرية الاعلام لن تمس on April 24, 2017

أكد النائب حسن فضل الله، بعد اجتماع لجنة الإعلام النيابية، ان “حرية الاعلام ستبقى في اي نص اعلامي مصانة ولن تمس لان الدستور يتحدث عن هذه الحرية”.

وقال فضل الله: “هناك ورشة على كل الصعد في ما يتعلق بالقطاع الاعلامي، لكن نحتاج الى انتظام اكثر لعمل المؤسسات”.

من جهته، اعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي ان معظم مشاريع القوانين أصبح في أمانة سر مجلس الوزراء لوضعها على جدول الاعمال.

واشار الرياشي الى ان نحو 138 مرشحا تقدموا لمنصب رئاسة مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وقال: “سنحسم الموقف قريبا”.

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