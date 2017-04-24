الاردن حذر لبنان من ضربات اسرائيلية on April 24, 2017

قالت صحيفة الحياة الصادرة من لندن ان الاردن حذر لبنان ، من احتمال قيام اسرائيل باستهداف لبنان.

وبينت ان التحذيرات الاردنية جاءت على هامش القمة العربية في البحر الميت ، والتي شارك فيها رئيس الجمهورية ميشال عون ، وحضرها رئيس الوزراء سعد الحريري .

واشارت الى ان التحذيرات الاردنية لم تكن الوحيدة ، اذ وصلت لبنان تحذيرات من عدد من سفراء الدول الكبرى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذين أوصوا في رسائلهم لبنان بضرورة الحيطة والحذر من جهة، وبوجوب تجنب القيام بأي عمل عسكري غير مدروس في جنوب لبنان من جهة أخرى، في إشارة الى “حزب الله” الذي تعرضت مواقعه في سوريا لعدد من الغارات للطيران الحربي الإسرائيلي.

واشارت الصحيفة الى التحركات التي اجراها مؤخرا رئيس الوزراء سعد الحريري ، وكان اخرها زياته لجنوب لبنان .

التعليقات