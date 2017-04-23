حزب الله يحمل مشروع الثورة الإسلامية.. محفوض لقاووق: بفضلكم أولادنا كفروا بوطنهم ويبحثون عن وطن بديل on April 23, 2017

علق رئيس “حركة التغيير” عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار إيلي محفوض على كلام عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق عن أن “لبنان يقترب من الكارثة إذا لم يتم إقرار قانون انتخابي جديد قبل نهاية المهل القانونية”، بالقول: “كل الكوارث التي تحل بلبنان، فإن الجزء الأكبر منها هو بسبب سلوك حزبكم الذي يسرح ويمرح في الساحة اللبنانية بدون رادع، حزب الله الذي يحمل مشروع الثورة الإسلامية في لبنان، المستوردة من إيران.

وعليه، كيف للبنان أن ينعم بالسلام وأنتم تنتقلون به من حرب الى أخرى ومن أزمة الى أزمة، حتى بتم تشكلون عبئا على الجمهورية اللبنانية وعلى كاهل اللبنانيين، وبفضلكم أولادنا كفروا بوطنهم وراحوا يبحثون عن وطن بديل. أما عن إستنزاف كل الاستقرار السياسي الاجتماعي والاقتصادي في لبنان بحسب وصفكم، فالأجدى بكم أن تحتكموا الى لغة العقل حتى تستقيم الأمور وتصطلح الأحوال، لأن نهجكم وخطابكم وسلاحكم أنزلوا ما فيه الكفاية من التخريب بلبنان الذي انتقل من ثقل الاحتلال السوري وما أحدثه من تهديم وتخريب في المجتمع اللبناني الى احتلال وهيمنة من نوع آخر، أنتم وميليشياتكم تشكلون الجزء الأكبر والأخطر على كاهل الجمهورية والشعب اللبناني. واذا كان حزب الله قد قدم تنازلات من أجل فتح باب التوافق على قانون جديد للانتخاب كما تقولون، فكيف تفسرون تشددكم وتمسككم بالنسبية الكاملة والشاملة، أليس هذا تعطيل بأسلوب تنتهجونه في كل الملفات حيث تتمسكون بطروحات حتى تصل بكم الامور الى حد تعليق العمل بالحياة السياسية والدستورية ولا تفرجون عنها ما لم يخضع الجميع لإبتزازاتكم”؟.

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