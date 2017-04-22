وديع الخازن في ذكرى المجازر الارمنية: تجربتكم تشبه الى حد بعيد تجربة لبنان on April 22, 2017

أدلى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن لمناسبة ذكرى المجازر التي إرتكبها الحكم العثماني، بحق أكثر من مليون شهيد أرمني في بداية القرن الماضي، بتصريح قال فيه: “تتجلى اهمية الطائفة الأرمنية الكريمة بأروع معالمها في المحنة التاريخية التي عاشتها خلال الحرب العالمية الأولى، والتي أودت بأكثر من مليون شهيد على طريق الجلجلة التي قطعتها هربا من الجور العثماني وظلمه العاسف.

ولأن تجربتها المريرة تشبه إلى حد بعيد تجربة لبنان، الذي رزح على غرارها تحت أهوال الظلم العثماني وقدم الشهداء في سبيل إنقاذ حريته على أعواد المشانق في ساحة البرج وسط بيروت، فقد امتزجت أرواح هؤلاء لتجسد أسطورة الحرية ورسالة لبنان الخالدة إلى العالم.

وفي هذه المناسبة، لا يسعنا، نحن الذين اكتوينا بنار العذاب عبر التاريخ، إلا أن نحيي أرواح الشهداء الأرمن في هذه الذكرى الأليمة، آملين في أن ينعم وطننا بالسلام الذي يستحقه وينشده منذ مطلع تاريخه”.

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