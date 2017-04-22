فريد الخازن: للتاهيلي سيئات وحسنات والوقت الداهم يشكل وسيلة ضغط على الجميع on April 22, 2017

رأى النائب فريد الخازن “أن عدم التوصل الى اتفاق على صيغة انتخابية الآن رغم كل الأفكار المطروحة والنابعة من الخصوصية اللبنانية يطرح علامة استفهام حول ارادة سياسية لدى البعض في عرقلة الإتفاق والإستحقاق”.

وشدد في حديث الى برنامج “أقلام تحاور” من “صوت لبنان 93,3″، على “أن كل الصيغ التي طرحت والتي ستطرح باتت معروفة ووضعت على الطاولة”، لافتا الى “أن الإجتماعات المغلقة حدت من التباعد بين الأطراف وما يثار في الإعلام مضخم”.

وأوضح “أن الخلاف محصور في الدوائر وحجمها وعددها وفي الصوت التفضيلي”، مشددا على “أن التيار الوطني مستعد لتبديد هواجس النائب سليمان فرنجية كما كان على استعداد لتفهم هواجس النائب وليد جنبلاط”.

أما عن الحل الذي يتم التداول به حاليا، فأشار الى أنه يقضي ب “اعتماد مبدأ المعيار الواحد في التقسيمات الإدارية انطلاقا من تقسيم المحافظات كل محافظة الى 3 دوائر”.

وردا على سؤال، رأى “أن للتأهيلي سيئات وحسنات والوقت الداهم يشكل وسيلة ضغط على الجميع في اتجاه الدفع الى تسوية”.

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