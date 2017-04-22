ريفي: اللاجئون قنبلة نووية وعلى الدولة مواجهة السلاح غير الشرعي on April 22, 2017

أكد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي «مواجهة المشروع الإيراني لكنني مع العيش المشترك، وعلى الدولة فقط أن تواجه السلاح غير الشرعي».

وقال تعليقا على الجولة التي نظمها «حزب الله» للاعلاميين إلى الحدود: «لو كانت الدولة حاضرة والجيش يطبق إجراءاته على كل الناس لما حصل ما حصل. قبل جولة الجنوب شاهدنا سرايا العباس في الضاحية وهي ليست حركة فردية».

وأضاف: «أنا مازلت على مواقف 14 آذار ولم أغير ومتمسك بالثوابت. أوجه تحية لحزب الكتائب ورئيسه سامي الجميل وأنا أوافقه على ما قال في ملف فساد الكهرباء، وسأقوم بدور المساءلة بعد الانتخابات اللبنانية وسأحارب الفساد والرشاوى».

وقال: «في هذه الجمهورية لا أحد يصنف قويا، والقوة هي في المحافظة على السيادة والحرية والاستقلال. سنبقى ندافع عن هذا الوطن مهما كلف الأمر».

وعن ملف اللاجئين، قال: «هذا ملف يشكل قنبلة نووية بالنسبة للبنان».

الانباء ـ أحمد منصور

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