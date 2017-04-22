المقداد: النسبية الكاملة هي المبتغى وفي حال تعذر ذلك نعمل لمناقشة اي قانون نسبي على صعيد محافظات ودوائر كبرى on April 22, 2017

أكد عضو “كتلة نواب بعلبك الهرمل” علي المقداد، في تصريح على هامش اطلاق وزارة الثقافة وبرنامج الامم المتحدة برنامج استراتيجية لحماية المواقع الاثرية في لبنان في قلعة بعلبك، أن “المطلوب اليوم هو وصولنا كلبنانيين جميعا الى إقرار قانون للانتخابات النيابية المقبلة لان الوضع لم يعد يحتمل أن نبقى بلا قانون للانتخابات”.

وقال: “نحن من جهتنا في حزب الله ومنذ البداية، قلنا بأن النسبية الكاملة على صعيد الوطن هي المبتغى والاساس في تمثيل جميع اللبنانيين في المجلس النيابي المقبل، وفي حال تعذر ذلك ولم نصل الى اقرار قانون على قاعدة النسبية الكاملة، يمكن ان نعمل لمناقشة اي قانون نسبي على صعيد محافظات كبرى ودوائر كبرى وهذا مطروح للنقاش ولا مانع لدينا من مناقشة هذا الموضوع والقبول به”.

أما بالنسبة لموضوع الكهرباء والانقطاع الذي شمل مدينة بعلبك وضواحيها، رأى أن “الأمور قد سويت ومدير عام كهرباء لبنان كمال حايك اتخذ قرارا بتشغيل المعمل الحراري في مدينة بعلبك بهدف تغذية هذه المنطقة التي تعاني ما تعانيه من انقطاع للكهرباء في كل المناطق اللبنانية”.

ورأى أن “الفترة الماضية التي رافقت انقطاع التيار كانت صعبة بسبب توقف المعمل الحراري نتيجة خلافات بين المؤسسة ومتعهدي النقل ونعمل اليوم لكي لا يكون هناك تقنين وتوقيف مستقبلي للمعمل”.

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