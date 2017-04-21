مستشفى الكورة نظمت حملة للتبرع بالدم on April 21, 2017

نظمت إدارة مستشفى الكورة بالتعاون مع جمعية( DSC) حملة للتبرع بالدم تحت عنوان “شاركونا فرح العطاء…بقطرة من دمك تكتب حياة جديدة ” وقد شارك في الحملة مدير عام المستشفى الدكتور نجيب عيسى وأعضاء من مجلس الإدارة وحشد من الأطباء والممرضين والممرضات والإداريين.

وقد بدأ النشاط عند العاشرة صباحا وإستمر حتى ساعات العصر بمشاركة عدد كبير من المواطنين في عملية التبرع بالدم. وأشار أحد المسؤولين الإداريين في المستشفى أن عدد المتبرعين فاق كل التوقعات وسيتم حفظ أكياس الدم في بنك الدم التابع للمستشفى لتقديمها للمرضى المحتاجين. وقد تم توزيع جوائز وهدايا للمتبرعين.

التعليقات