رحال: لاجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ on April 21, 2017

دعا النائب رياض رحال في حديث الى اذاعة “صوت لبنان – 93,3” “الحكومة الى اعلان حالة طوارئ انتخابية ومواصلة اجتماعاتها الى حين الاتفاق على قانون جديد للانتخابات”.

وسأل رحال عن السبب وراء توقف مجلس الوزراء عن الاجتماع بعد الاعياد كما سأل رئيس الجمهورية عن المادة 59، وقال :”إنها تسري على مجلس النواب لا على مجلس الوزراء”. مستطردا بالقول:”الا اذا الرئيس طلب منهم عدم الاجتماع وهنا يكون قد حول النظام البرلماني الى رئاسي”.

واعتبر “ان رئيس الجمهورية ارتكب مخالفة قانونية بعدم التوقيع على القانون النافذ أي الستين”، محذرا من “أن البلد على مشارف مأزق “.

وختم رحال:”هناك قانون نافذ فلتجرى الانتخابات النيابية على أساسه

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