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» ليونز بترون ديستركت قدم طنا من المازوت لمدرسة العائلة المقدسة في عبرين
ليونز بترون ديستركت قدم طنا من المازوت لمدرسة العائلة المقدسة في عبرين
on April 20, 2017
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قام “نادي ليونز بترون ديستركت” بالتعاون مع أندية الليونز في المانيا، بتقديم طن من مادة المازوت لادارة “مدرسة راهبات العائلة المقدسة المارونية” في عبرين، “كدعم صغير لمسيرة المدرسة في العمل الإنساني ومساعدة الطلاب المحتاجين، تحت شعار “نحن نخدم”.
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