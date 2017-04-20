الرئيسية » لبنان » ليونز بترون ديستركت قدم طنا من المازوت لمدرسة العائلة المقدسة في عبرين

ليونز بترون ديستركت قدم طنا من المازوت لمدرسة العائلة المقدسة في عبرين on April 20, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net