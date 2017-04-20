ريفي: حزب الله يضع لبنان في عين العاصفة on April 20, 2017

غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر “تويتر” وقال: “السلطة التي تستعرض ميليشيا مسلحة على مرآها وعلى حدودها، هي سلطة فاقدة للحد الأدنى من الأهلية والشرعية الوطنية. هذه السلطة بدءا من رئيس الجمهورية وصولا الى الحكومة مجتمعة، مسؤولة بصمتها، وتخاذلها، وتواطؤ بعض أركانها، عن كل ما يمكن أن يتعرض له لبنان جراء الخرق الفاضح للقرار 1701”.

اضاف: “لبنان ليس مسرحا لتمرير الرسائل الإيرانية، وليس مختبرا وظيفته تلقِّي الضربات نيابة عن إيران والسكوت الرسمي، أوالإكتفاء بالتنديد، هو توقيع على الإستقالة من المسؤولية الوطنية. “حزب الله” يضع لبنان في عين العاصفة ، بعدما امن امتلاكه للسلطة الفعلية ومصادرته الكاملة للقرار اللبناني، من خلال ما سمي زورا تسوية، هذا استسلام سنقاومه حتى النهاية”.

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