بيان بأعمال الصليب الأحمر اللبناني لشهر آذار 2017 on April 20, 2017

بيان بأعمال الصليب الأحمر اللبناني لشهر آذار 2017بلغ المجموع 108997 خدمة ومهمة إنسانية

يستمر الصليب الأحمر اللبناني بتقديم الخدمات الإنسانية على كافة الأراضي اللبنانية من خلال جميع مراكزه ووحداته وآلياته والمتطوعين والعاملين فيه، وقد تمكن الصليب الأحمر اللبناني خلال شهر آذار 2017 من تقديم ما يلي:

فرق الإسعاف والطوارئ: بلغ مجموع مهمات مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وعددها 46 مركز ثابت و2 مركزين مؤقتين و4 غرف عمليات، 21910 مهمات تضمنت نقل 2775 مصابا من حوادث السير ونقل 7124 مصاب من حوادث متنوعة، وإسعاف 9530 حالة صحية في المراكز، وتقديم الخدمات الإسعافات لـ 1665 شخص في المنازل ومراكز الإسعاف الميدانية، إضافة إلى تنفيذ 538 مهمة إنسانية مختلفة، وإقامة 278 مركز إسعاف مؤقت للعديد من الأنشطة والمهرجانات ذات الطابع الجماهيري.

مراكز نقل الدم: وزعت مراكز نقل الدم وعددها 12 مركز، 2654 وحدة دم من جميع الفئات بعد أن أجريت لها الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامة الدم الممنوح كما بلغ عدد الوحدات المتبرع بها 1703 وحدات دم.

الخدمات الطبية الاجتماعية: وتقوم هذه الخدمة على توفير المعاينات الطبية المتنوعة للمرضى من مختلف الفئات والأعمار وكذلك توزيع الأدوية المزمنة وتطبيق برنامج الصحة الإنجابية والدعم النفسي الاجتماعي، من خلال شبكة مؤلفة من 38 مركز طبي اجتماعي ثابت و9 عيادات نقالة وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة من المستوصفات الثابتة والنقالة ما مجموعه 40577 خدمة طبية وإجتماعية.

وحدة إدارة الكوارث: يقوم الصليب الأحمر اللبناني ومن خلال وحدة إدارة الكوار المدعومة ب 15 فرقة منتشرة في المناطق بتقديم المواد الإغاثية وتنفيذ برامج متعددة هي: مساعدات عينية، والحد من مخاطر الكوارث، والمياه والإصحاح والمساعدات النقدية وتوزيع بطاقات محروقات للتدفئة وقد بلغ مجموع المستفيدين 39578 شخص.

قسم الناشئين والشباب: يقوم الصليب الأحمر اللبناني من خلال مراكز قسم الناشئين والشباب وعددها 35 مركز ونادي بتنظيم وإقامة نشاطات متعددة تتمحور حول برامج نشر القيم والمبادئ الإنسانية، والصحة والشباب، والتوعية البيئية وغيرها وبلغ عدد المستفيدين 2575 شخص.

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