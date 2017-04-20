استقالة جماعية من حزب طلال أرسلان! on April 20, 2017

استقالة جماعية من حزب طلال أرسلان!

قدم حزبيو دائرة راشيا والبقاع الغربي، رئيسا وأعضاء ورؤساء وحدات وقطاعات استقالتهم في الحزب الديموقراطي اللبناني، الذي يرأسه النائب والوزير طلال ارسلان، من خلال بيان معلل تم رفعه بالتسلسل الى القيادة الحزبية.

ويبدو ان هذه الخطوة شكلت صدمة كبيرة للحزب، ومن شأنها ان تترك تداعيات وتأثيرات سلبية قد تتخطى حدود منطقة راشيا والبقاع الغربي، وقد تصيب شظاياها مناطق اخرى للحزب، لاسيما في هذه الظروف السياسية المعقدة، والتي يشهد معها العمل الحزب على صعيد مختلف الاحزاب تراجعا وضمورا لافتا.

وقال الموقعون وعددهم 85 شخصا انهم يريدون إرضاء قائدهم.

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