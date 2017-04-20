أرسلان: انتفاضة الأمعاء الخاوية رد امثل على المئوية المشؤومة لوعد بلفور

حيا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان في بيان شجاعة وبسالة آلاف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الإحتلال والذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية كسلاح لمحاربة الذل والإجرام الإسرائيلي.
واعتبر الوزير أرسلان: “إن المقاومة ضد المحتل هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وإن الشعب الفلسطيني يجسد مشهدية الصمود والعزة والكرامة بوجه محتلٍ غاصب كان ولا يزال يمارس أفظع أشكال الإرهاب والقتل ويعبث في منطقتناالعربية بأيدي وكلائه التكفيريين لتدميرها ووأد حضارتها وثقافتها وقطع الطريق أمام تحرير أراضينا المحتلة كمشروع تحضيري ليهودية الدولة “.
وتمنى أرسلان أن يحقّق الأسرى المناضلون الشرفاء أهدافهم بكسر القيود والظلم بانتفاضتهم على السجّان وأن تصبح الحركة الأسيرة نموذجًا تقتدي به الشعوب العربية وكل أحرار العالم.