مذكرة تفاهم بين مجموعة أبوغزاله وجامعة شنيانغ الصينية لتعزيز التبادل الأكاديمي

وقعت مجموعة طلال أبوغزاله و”جامعة شنيانغ نورمال الصينية” اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي بين الصين والأردن.
ويسري مفعول المذكرة التي وقعها رئيس مجموعة طلال أبوغزاله الدكتور طلال أبوغزاله ورئيس جامعة شنيانغ السيد لين تشن لمدة ثلاث سنوات.
وتتضمن المبادىء والأهداف الرئيسية في المذكرة التعاون في المجالات التالية:
-تعزيز التبادل الأكاديمي بين الصين والأردن وفق مبادرة الحزام والطريق من خلال معهد طلال أبوغزاله – كونفوشيوس القائم على أسس الصداقة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
-التعاون من خلال منصة معهد طلال أبوغزاله – كونفوشيوس، لتقديم خدمات استشارية حول القوانين والسياسات الاقتصادية لرجال الأعمال الصينيين الراغبين بالاستثمار في الدول العربية.
-تقديم دورات باللغة العربية لطلاب جامعة شنيانغ سواء من خلال التعليم عبر الانترنت أو التعليم التقليدي المباشر وجها لوجه.
-التعاون في برامج تدريبية في مجال الملكية الفكرية.
-التدريب المشترك للكفاءات اللازمة والمطلوبة للتعاون بين البلدين وفق مبادرة الحزام والطريق.